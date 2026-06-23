Celebran 50 años de aportar al desarrollo del campo

Con motivo del 50 aniversario de la Facultad de Ciencias Agronómicas, con sede en Villaflores, personas egresadas, docentes, personal del área administrativa y autoridades de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), encabezados por el rector Oswaldo Chacón Rojas, se reunieron para celebrar la trayectoria y aportaciones de esta unidad académica.

Ante la comunidad universitaria y los invitados especiales que se dieron cita en este significativo evento, el rector Oswaldo Chacón Rojas felicitó a quienes han formado parte de la historia de la Facultad, destacando que durante cinco décadas este campus se ha consolidado como un referente regional en la formación de profesionales comprometidos con el desarrollo del campo chiapaneco.

Memorias

Tras recorrer el Pasillo del Recuerdo, integrado por fotografías de quienes han dirigido esta Facultad desde 1976, señaló que la institución ha estado estrechamente vinculada desde sus orígenes a la vida productiva de la región Frailesca, lo que ha permitido su crecimiento constante gracias al respaldo de personas comprometidas con su fortalecimiento.

Ante la presidenta en turno de la Junta de Gobierno, María Victoria Espinosa Villatoro, de las titulares de Siresu y SISyDIC, Mónica Guillén Sánchez y Jazmín González González, expresó que las nuevas generaciones de agrónomos deben sentirse orgullosas de la tradición académica del Campus V.

Alcaldesa

En su participación, la presidenta municipal de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, afirmó que la Facultad de Ciencias Agronómicas ha desempeñado un papel fundamental en la vida productiva del municipio y de toda la región, por lo que reconoció la labor realizada durante décadas por el personal docente y administrativo.

Por su parte, la encargada de la dirección de la Facultad de Ciencias Agronómicas, Roselia Ramírez Díaz, señaló que la grandeza y el legado de esta institución se han construido con el esfuerzo cotidiano de generaciones de universitarios que, con compromiso y vocación, han contribuido al desarrollo de sus distintos espacios académicos.

Egresados

En representación de los egresados, Luis Alonso Tamayo Fonseca y Jorge Adolfo Roldán Ramírez, integrantes de la primera y cuarta generación de ingenieros agrónomos, agradecieron la oportunidad de haberse formado en esta institución, destacando que los conocimientos adquiridos les han permitido contribuir al desarrollo de Chiapas y mejorar las condiciones de vida de numerosas comunidades.

A la ceremonia asistieron también el secretario Académico de la Unach, Florentino Pérez Pérez; la presidenta municipal de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento; el director de Fomento Alimentario y Desarrollo Agrícola de la Sagarpa, César Antonio Nájera Tovar; el secretario Académico de la Facultad, Irving Oswaldo Velázquez Ríos; así como funcionarios universitarios, docentes, estudiantes y representantes de diversos sectores.