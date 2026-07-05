Celebran a San Pedro y San Pablo

Habitantes del municipio de Chalchihuitán celebraron con mucho fervor religioso a San Pedro y San Pablo, “para renovar lazos de fraternidad, reconciliación y unidad entre los pueblos”.

La festividad fue presidida por monseñor Rodrigo Aguilar Martínez, quien también asistió al vecino pueblo de Chenalhó, donde lo esperaban cientos de animados feligreses, los principales, agentes de pastoral del sub equipo tsotsil y músicos.

Actividades

En la parroquia de San Pedro Apóstol, se realizó una celebración religiosa, misma que fue acompañada del coro. En el mismo acto mujeres y hombres de diferentes edades, fueron bendecidos con el sacramento de la confirmación. También se estuvo el presbítero Tomás Vicente Torres de la parroquia de Chenalhó San Pedro y San Pablo.

“Históricamente los pueblos han tenido conflictos sobre el territorio, pero queremos hacerles saber que no están solos”.

En las dos celebraciones se dijo que ambos apóstoles fueron incansables anunciadores de la buena nueva, caminaron unidos en la diversidad para edificar la Iglesia de Cristo.

Recalcaron el llamado a construir puentes de diálogo, respeto y paz, haciendo de la fe un camino de encuentro, unidad y organización para vivir con dignidad.