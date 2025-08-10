Celebran activistas el aniversario de la ciudad como capital

En el marco de la celebración 133 de Tuxtla Gutiérrez como capital de Chiapas, la sociedad civil celebró esta fecha con actividades culturales y recreativas en las puertas del Museo de la Ciudad.

El programa incluyó actividades de creación de corona tradicional, ensamble folklórico con sabor a identidad, foro “Conversatorio Comunitario: ¿Qué Tuxtla soñamos?” y marimba, entre otras actividades.

Piden entrega del inmueble

En este marco, Mariana Villa, representante legal de la Fundación Fernando Castañón Pro Museo de la Ciudad, recordó que estas actividades se realizan para incidir, desde la ciudadanía, para que el Gobierno Municipal entregue el inmueble a la sociedad y permita la reapertura del emblemático edificio.

Explicó que desde 1992 este museo fue pionero en celebrar el orgullo capitalino, por eso en las proximidades del festejo de la ciudad, la sociedad civil continúa con acciones de danza, música y con memoria colectiva.

La ciudad cumple 133 años de ser capital el próximo 11 de agosto por lo que se esperan diversas actividades recreativas y culturales oficiales como desde la sociedad civil.