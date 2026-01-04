Celebran al santo Niño de Atocha con música, fiesta y alegría

Música, pólvora, baile y mucha alegría formó parte del recorrido y festejo del 2 de enero, día del santo Niño de Atocha, en uno de los barrios más antiguos de Tuxtla Gutiérrez.

Por la mañana el santo patrono recorrió las principales calles de la zona, acompañado de parachicos, chiapanecas, familias cargando somés, una banda de músicos y hasta un grupo de jinetes montados a caballo que fueron recibidos en el atrio de la iglesia con marimba y vivas, mientras los repiques de las campanas se escuchaban constantes a la par de los sones chiapanecos y los zapateados.

Por la tarde noche, se dejó ver una multitud de personas que llegó para presenciar la quema de toritos, una cascada y un castillo que tenía plasmado la frase “Viva el Niño de Atocha”, que se iluminó de verde y rojo una vez prendida la pirotecnia.

También hubo fuegos artificiales que deslumbraron a chicos y grandes en esta festividad tan importante para los habitantes de este histórico barrio.