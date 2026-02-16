Celebran ameno convivio de Amor y Amistad

Integrantes de la Secretaría de Gestión y Atención al Campo A.C. (Segacam), con presencia estatal y encabezada por el ingeniero Roger de Coss Corzo, celebraron un convivio con motivo del Día del Amor y la Amistad, en un ambiente de unidad, camaradería y fortalecimiento organizativo.

Durante la reunión, realizada en el rancho de uno de los integrantes, se compartió el pan y la sal, además de intercambiar ideas y anécdotas que reforzaron los lazos entre quienes forman parte de la organización campesina.

Llamado

En su mensaje, De Coss Corzo hizo un llamado a la unidad para consolidar las gestiones en favor de los productores y ampliar la presencia de Segacam en más municipios del estado. Asimismo, el dirigente y el regidor Roger de Coss Conde refrendaron su compromiso de trabajar de la mano de la alcaldesa Valeria Rosales Sarmiento y del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, sumando esfuerzos en beneficio del sector campesino.

Se informó que la próxima reunión se llevará a cabo en marzo en el ejido Joaquín Miguel Gutiérrez, en el municipio de Villaflores.