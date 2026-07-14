Celebran aniversario con donación de cabello

El Sistema DIF Municipal de Tuxtla Gutiérrez conmemoró el primer aniversario del taller “Pelucas con Amor, Pelucas Oncológicas”, una iniciativa que durante su primer año de funcionamiento ha logrado transformar la solidaridad ciudadana en apoyo para personas que enfrentan procesos de cáncer y pérdida de cabello derivada de tratamientos médicos.

Como parte de la celebración, el organismo realizó una jornada especial de donación bajo el lema “Dona tu cabello y recibe un corte gratis”, actividad en la que participó el estilista chiapaneco Pepe Torres, quien ofreció cortes sin costo a las personas que decidieron sumarse a la causa mediante la donación de sus coletas.

La actividad se llevó a cabo en las instalaciones del taller, ubicadas en el DIF Municipal de Tuxtla Gutiérrez, donde ciudadanos, asociaciones civiles y pacientes se reunieron para la celebración.

Propósito

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, destacó que el taller nació con el objetivo de brindar acompañamiento emocional a personas que atraviesan momentos complejos derivados de problemas de salud.

El alcalde reconoció la participación de la ciudadanía y de las organizaciones civiles que han contribuido mediante la donación de cabello, una acción que, dijo, representa mucho más que un apoyo material.

“Las personas no solamente donan cabello, donan un pedacito de esperanza y un pedacito de amor para quienes están pasando por una situación difícil”, señaló.

Programas

Agregó que el DIF municipal ha impulsado diversos programas sociales orientados a mejorar la calidad de vida de las familias tuxtlecas, entre ellos la entrega de útiles escolares, lentes y otras acciones de apoyo social y de salud.

Además, subrayó que se planea mantener la iniciativa como un proyecto privado, en el momento en que la actual administración municipal concluya.

Por su parte, la directora general del DIF Tuxtla, Estephanie Frías Córdova, informó que durante este primer año el taller recibió alrededor de mil 900 coletas donadas, insumo fundamental para la elaboración de las pelucas.