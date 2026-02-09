Celebran aniversario del INAH con actividades

Como parte de la conmemoración del 87 aniversario del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), su representación en Chiapas organizó una jornada de actividades académicas y de vinculación social en el Museo Regional de Chiapas (MRC).

En el evento se verificó la entrega y puesta en operación del sistema de aire acondicionado de la Sala Sociedades Prehispánicas de Chiapas del MRC, que contó con una inversión de un millón 300 mil pesos, aportados por el gobierno estatal.

Se suministraron e instalaron 12 unidades de aire acondicionado que garantizarán un confort térmico adecuado, lo que contribuirá a la correcta conservación del acervo y brindará al público visitante una experiencia más óptima durante su recorrido.

“Más allá de una mejora técnica, representa una inversión directa en la conservación preventiva de nuestro patrimonio cultural, mejores condiciones para el público y el fortalecimiento de los espacios culturales de Chiapas”, dijo el titular del Centro INAH tras agradecer el apoyo de las autoridades estatales.

Pacheco Arias subrayó que, en 2025, los museos y las zonas arqueológicas que están a cargo del INAH en el estado recibieron alrededor de 462,000 visitantes, “cifra que habla del interés social por la historia y confirma que el patrimonio, cuando se cuida y se gestiona de manera adecuada, genera beneficios reales para la sociedad y para el desarrollo del estado.

Reconocimientos

En este contexto, el Centro INAH Chiapas reconoció a nueve trabajadores por años de servicio en proyectos arqueológicos, de restauración y de conservación en la entidad. Se galardonó a Lesli Yovani Trejo Molina y Leopoldo Nicolás Robles Jiménez (10 años de labores); Julissa Camacho Ramírez, Reynol Ruiz Pérez y Mario Landeros Ramírez (15 años); Mérida Villatoro Morales y Bertha Solar Reyes (20 años); y Fredy Julián Corzo Espinoza y Mariano Abel Coutiño González (30 años). Los cuatro últimos recibieron el reconocimiento de manos del gobernador.

Exhibición

Asimismo, se entregó al mandatario estatal una maqueta de las zonas arqueológicas abiertas al público en la entidad, la cual fue elaborada por el área de Museografía del Centro INAH Chiapas, a cargo de Rubén Anza Vázquez, y será destinada para su exhibición en el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo.