Celebran años de resistencia y cuidado colectivo

En un contexto marcado por la violencia, la impunidad y los riesgos que enfrentan quienes defienden los derechos humanos en México, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos (RNDDHM) celebró su 15 aniversario destacando el papel fundamental del acompañamiento feminista y la protección colectiva.

Nacida hace quince años como respuesta a la creciente agresión contra mujeres defensoras, la Red surgió cuando un grupo de activistas decidió encontrarse, reconocerse y organizarse para enfrentar juntas un entorno hostil.

Desde entonces, este tejido feminista ha construido un modelo propio de autocuidado, resguardo y solidaridad.

Integración

Hoy, la Red está integrada por 434 defensoras, 143 organizaciones y tiene presencia en 27 estados, articuladas en cinco territorios, lo que la convierte en una de las plataformas de protección feminista más amplias del país.

Durante estos quince años, la organización ha impulsado el modelo de Protección Integral Feminista, una estrategia que combina acompañamiento emocional, fortalecimiento colectivo, incidencia política y mecanismos de seguridad adaptados a las realidades que enfrentan las defensoras.

En su mensaje conmemorativo, la Red destacó que este aniversario no solo celebra años de trabajo, sino la persistencia de una lucha que se mantiene viva gracias a la fuerza colectiva.

“Defendernos entre nosotras es defender la vida”, señalaron.

Con una red que sigue creciendo y floreciendo, las defensoras reafirmaron su compromiso de continuar construyendo espacios seguros, unidos y esperanzadores para quienes, todos los días, levantan la voz en defensa de los derechos humanos en México.