Celebran cierre a la cohabitación forzada en Chiapas

Con un llamado firme a “no tolerar ninguna forma de violencia contra la niñez”, el diputado local de Morena, Juan Salvador Camacho Velasco, destacó las reformas aprobadas durante la Primera Sesión Extraordinaria del año en el Congreso de Chiapas, con especial énfasis en la tipificación del delito de cohabitación forzada.

Explicó que los acuerdos tomados “fortalecen el reconocimiento y la protección constitucional del pueblo akateko, impulsan la justicia social y el trabajo digno, promueven el desarrollo económico y forestal, y actualizan de manera responsable las leyes de Servicio Civil y de Responsabilidades Administrativas”.

Sin embargo, dedicó un posicionamiento especial a la adición al Código Penal del Estado en materia de cohabitación forzada, una práctica que calificó como una grave vulneración a los derechos humanos.

“Nadie puede obligar ni coaccionar, mucho menos a niñas, niños o adolescentes, a vivir con alguien o a imponer una relación”, afirmó desde la tribuna.

La reforma establece que este delito será sancionado con penas de 8 a 15 años de prisión. Además, incluye un agravante específico: la pena se incrementará hasta en una mitad –lo que podría llevar la sanción a un máximo de 22 años y medio– cuando la víctima pertenezca a algún pueblo o comunidad indígena o afromexicana.

“La cohabitación forzada destruye su futuro, arrebata su educación y vulnera su derecho al libre desarrollo de la personalidad”, señaló el legislador de Morena, subrayando el impacto devastador de esta práctica en la vida de menores de edad.

El diputado hizo un llamado contundente a erradicar prácticas que, bajo el argumento de la costumbre, atentan contra los derechos fundamentales.

“En Chiapas no toleraremos ninguna forma de violencia contra la niñez. Hoy cerramos definitivamente la puerta a esta práctica, dejando en claro que ninguna costumbre está por encima de la ley y que la dignidad humana no se negocia”.

“El Congreso de Chiapas busca no solo castigar un delito, sino enviar un mensaje social y cultural sobre la primacía de los derechos humanos, especialmente en comunidades históricamente vulnerables”, concluyó.

Comisión de Cultura

Por su parte, la diputada Selene Josefina Sánchez Cruz, presidenta de la Comisión de la Cultura y Chiapanequidadad, afirmó que la iniciativa de reforma del artículo 7 de la Constitución Política del estado de Chiapas, donde se reconoce al pueblo akateko, es un acto de Justicia identitaria, un paso necesario hacia la unidad verdadera de Chiapas.