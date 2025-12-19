Celebran con éxito la Cena Gala Alumni 2025

Ex estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), se dieron cita en la Cena de Gala Alumni 2025, evento que reunió a integrantes de las distintas generaciones que se han formado en ella.

El encuentro permitió conectar a los profesionales formados en la Unach en una red activa, global y colaborativa, que impulsará su desarrollo, generará oportunidades de negocio y fomentará la vinculación con empresas, gobiernos, cámaras y asociaciones.

Integrantes distinguidos

En este evento, organizado por Marca Unach, se reconoció a integrantes distinguidos de la comunidad universitaria, como el ex rector e investigador, Ángel René Estrada Arévalo, a quien se le otorgó el reconocimiento Alumni al ?Mérito Académico y Profesional en Medicina Humana.

Así mismo, al decano del Catie, Alfredo Zamarripa Colmenero, fue reconocido con el premio al Mérito al ?Impacto Social y Comunitario; mientras que el premio al Mérito Científico y Tecnológico, le fue otorgado al investigador, Carlos Artemio Coello Coello.

También fueron entregados reconocimientos a la diputada y presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza; por el Mérito al ?Liderazgo Político y Servicio Público; el premio al ?Mérito a la Trayectoria Académica, fue para María de Lourdes Gutiérrez Aceves y el reconocimiento al Mérito a la ?Innovación y Desarrollo Empresarial, fue para el empresario, Constancio Narváez Rincón.

Luego de entregar sendos galardones, el rector Oswaldo Chacón Rojas afirmó que este es un reencuentro con lo que cada uno de ellos son, una familia universitaria que trasciende generaciones, distancias e historias de vida.

Destacó que los reconocimientos son una forma de recordar y agradecer a las personas que durante su estancia y su recorrido profesional han demostrado ser orgullosos integrantes de la gran familia ocelote.

Arturo Aquino

El momento festivo de la Cena Gala se activó cuando el piano de México, Arturo Aquino, llegó al escenario, llenando con su música y talento cada espacio, donde la comunidad universitaria estuvo presente.

El Programa Institucional Alumni Unach es la red oficial de graduadas y graduados de la Benemérita Unach, creada para mantener vivo el sentido de pertenencia; buscando consolidarse como una plataforma estratégica para la proyección profesional, el desarrollo regional y la construcción de alianzas que impactan positivamente a la sociedad.