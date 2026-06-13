Celebran con fervor a San Antonio de Padua en los Altos

Con mucho fervor religioso, colorido y un recorrido por las calles de la ciudad, habitantes del barrio de San Antonio celebra este día a la imagen religiosa.

San Antonio de Padua es reconocido como el santo patrón de los objetos perdidos y de quienes buscan pareja.

Cada 13 de junio el tradicional barrio de San Cristóbal celebra a San Antonio de Padua, uno de los santos más populares del catolicismo.

Fue un fraile franciscano y gran predicador del siglo XIII, cuya canonización sucedió apenas un año después de su muerte, gracias a los numerosos milagros que se le atribuyeron.

El barrio de San Antonio llevó a cabo este viernes la entrada del follaje, con un recorrido por las calles y avenidas de la ciudad.

Recorrido

Sin importar la lluvia el grupo de católicos llegó con la imagen religiosa hasta el centro de la ciudad, y concluyó en el barrio ubicado en el Sur de San Cristóbal. El recorrido fue acompañado de música de banda y de personas disfrazadas.

Cabe señalar que el templo de San Antonio fue fundado por frailes franciscanos a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, pocos años después del Templo y convento de San Francisco.

Desde ayer viernes y hoy sábado se realizan en el templo diversas actividades religiosas y en el atrio la presentación de diversos grupos musicales para dar mayor realce a las actividades.