La comunidad académica de posgrado se reunió en la clausura del VII Coloquio de Posgrado, un espacio de intercambio de conocimientos, experiencias y reflexiones, en el marco de la celebración de los XV años de la Maestría en Estudios Culturales (MEC) de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

Durante este encuentro se contó con la presencia de la doctora Danae Estrada Soto, directora de la Facultad de Humanidades, campus VI; la doctora Marisol García Cancino, coordinadora de Investigación y Posgrado; la doctora Aida Patricia Coello Velasco, coordinadora de la Maestría en Estudios Culturales; y el doctor Octavio Grajales Castillejos, coordinador del Doctorado en Estudios Regionales (DER).

Como parte de esta celebración, la doctora Karla Jeanette Chacón Reynosa, primera coordinadora de la Maestría en Estudios Culturales, compartió unas emotivas palabras de felicitación en las que recordó la trayectoria de este programa de posgrado y expresó su alegría por ser parte de una historia que, a lo largo de 15 años, ha contribuido a la formación académica y al desarrollo de la investigación.

Esta conmemoración reconoce el camino construido por quienes han formado parte de la MEC y refrenda el compromiso con la investigación, el diálogo académico y la generación de conocimiento desde los estudios culturales.