Celebran cumpleaños de subcomandante

Con poemas, canciones, corridos, adivinanzas y baile, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) celebra el cumpleaños del subcomandante Pedro, caído en combate el primero de enero de 1994, durante la toma de la cabecera municipal de Las Margaritas, informó el Capitán Marcos.

“La delegación zapatista está en la celebración del cumpleaños del subPedro este 26 de octubre, homenaje que cada año se le hace en estos 32 años. Hay poemas, canciones, corridos, adivinanzas y baile”, agregó.

Comunicado

En un comunicado difundido en la página oficial del EZLN, Marcos se refirió también al problema del llamado “comando palomitas”, por la falta de playeras para sus nuevas integrantes.

El texto fue acompañado con un video en el que con el fondo de la canción “Colmena”, interpretada por Eli Guerra, las y los integrantes del “comando palomitas” juegan y dicen que luchan “por la vida y quieren la vida de los desaparecidos y de las desaparecidas”.

El EZLN tiene programado visitar la Ciudad de México en diciembre, con una delegación de mil 530 integrantes para reunirse y abrazar a madres buscadoras.