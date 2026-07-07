Celebran dedicación de estudiantes en Olimpiada

“Crecer en la diversidad cultural y la inclusión nos permite aprender de todas y todos. Con todo mi corazón agradezco a mi familia, a mis maestras y maestros, y a mis compañeros de este camino, que hoy también son mis amigos”, expresó con entusiasmo Karla Paola López Gómez, alumna de la Escuela Primaria Bilingüe Ignacio Aldama, del municipio de Chilón, durante la ceremonia de clausura de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2026.

Como parte de la política educativa que impulsa el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, para garantizar el bienestar y el desarrollo integral de las infancias chiapanecas, la Secretaría de Educación, encabezada por Roger Mandujano, llevó a cabo este encuentro para reconocer el esfuerzo, la perseverancia y el talento de las y los estudiantes de sexto grado que avanzaron a través de las distintas etapas de la Olimpiada.

Promueven el aprendizaje

En representación de las y los participantes, Karla Paola López Gómez destacó que este tipo de espacios fortalecen el aprendizaje, promueven la sana convivencia y permiten construir lazos de amistad entre estudiantes provenientes de las diversas regiones de Chiapas.

Con la convicción de que el conocimiento fortalece a las comunidades y de que la educación es la herramienta más poderosa para transformar realidades, la Coordinación de Programas Especiales y Compensatorios (Copeyco), por instrucción del secretario Roger Mandujano y en coordinación con la Fundación BBVA México, hizo posible esta experiencia formativa para las y los 88 estudiantes seleccionados en la etapa estatal de la Olimpiada del Conocimiento Infantil.

Durante el acto de clausura, la coordinadora de Copeyco, Adriana Guadalupe Solís Jiménez, subrayó que los logros alcanzados por las niñas y los niños son resultado del trabajo conjunto entre autoridades educativas, docentes y familias, quienes acompañan y fortalecen su formación tanto en las aulas como en sus hogares.

Compromiso con el desarrollo académico

Por su parte, Daniel Coulomb Herrasti, director de Programas Educativos de la Fundación BBVA México, reiteró el compromiso de la institución con el desarrollo académico de las nuevas generaciones e invitó a las y los estudiantes a continuar construyendo una trayectoria de éxito, aprovechando las oportunidades que surgen del trabajo coordinado entre instituciones.

“La educación es el camino más sólido para construir un mejor país. Creemos en el poder del conocimiento para transformar vidas, y ustedes son prueba de ello. Están aquí gracias a su talento, su preparación y su determinación. Este es apenas el inicio de una historia mucho más grande”, afirmó.

En representación del secretario Roger Mandujano, el subsecretario de Planeación Educativa, Eduardo Grajales González, destacó que encuentros como este permiten reconocer la riqueza cultural de Chiapas, fortalecer el intercambio de experiencias entre niñas y niños de distintas regiones del estado e impulsar habilidades que contribuyan a la construcción de un mejor futuro.

“Estar aquí nos permite valorar la diversidad cultural de nuestro estado y aprender unos de otros. Ese espíritu de transformación inspira nuestro trabajo cotidiano. Estamos comprometidos con generar más espacios que impulsen el talento, el desarrollo y los sueños de nuestras niñas, niños y adolescentes”, concluyó.