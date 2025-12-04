Celebran Día de las Personas con Discapacidad

Más de 300 personas con capacidades diferentes caminaron por las principales calles de la ciudad de Reforma en el marco del Día Internacional de Personas con Discapacidad.

Con la Participación del Centro de Atención Múltiple (CAM), el DIF y autoridades municipales, niños, jóvenes y adultos con alguna discapacidad, caminaron cerca de un kilómetro, con sillas de rueda, muletas, bastones y otros apoyados con algún familiar, y avanzaron por las principales calles de la ciudad hasta llegar al domo de la plaza.

La síndico Denis Cadena Valenzuela en representación del alcalde Pedro Ramírez, dijo reafirmar su compromiso de construir un municipio más incluyente, accesible y humano, donde todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos y oportunidades.

Reconocen valor de su experiencia

Por su parte la presidenta honoraria del DIF, Magali Custodio Ramírez, aseguró que mediante esta actividad celebran la diversidad, la inclusión y la fuerza de cada persona, reconociendo el valor de su experiencia y creyendo que una sociedad más justa se construye cuando tenemos las mismas oportunidades de participar soñar y avanzar.

Asimismo, la directora del CAM, Yulisa Arias Loya, señaló que en este espacio se atienden a niños desde la educación inicial hasta el nivel secundaria, gracias a la lucha de los padres con personas con discapacidad quienes buscaron el espacio y ser reconocidos.

Los participantes disfrutaron la Orquesta Juvenil de la Casa de la Cultura “Alma Musical”, quienes los deleitaron con sus melodías mientras recibían ayuda alimentaria por parte del DIF Municipal.