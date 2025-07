Celebran Día del Abogado en San Cristóbal

El presidente de la Institución Nacional para la Celebración del día del Abogado, Jorge Eduardo Pascual López, calificó de “ignorante” y ridículo” al próximo presidente de la Suprema Corte de justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz.

En su mensaje, al celebrar el Día del Abogado en San Cristóbal, con decenas de colegas de todo el país, dijo que el Poder Judicial federal ha sido “destruido”.

Violación a la Constitución

En entrevista posterior, afirmó que “con una violación absurda a la Constitución se construyó una mayoría calificada para liquidar 200 años de Constitución, 180 años de pacto federal, de una gran Corte que fue respetada siempre; “los abogados estábamos acostumbrados y satisfechos con el sistema de la Corte y el otorgamiento de justicia, lo sabíamos defender”, expresa. Ahora va a haber un presidente de la Corte que hable mixteco; a ver si lo entiende”.

¿Hay que descalificar al próximo presidente de la Corte porque habla mixteco?

No. No porque hable mixteco, esa podría ser su gracia. No. Que piense en mixteco sobre el derecho. No creo que en el pueblo mixteco haya habido alguna Constitución.

Se refirió a él en su discurso como ridículo.

Yo creo que no ridículo por ser indígena. Yo creo que de ignorante.

¿Lo considera ignorante?

Sí, claro.

¿La Corte actual responde a las necesidades del país?

Por supuesto, porque ahí todo mundo llegaba con carrera judicial.

¿Qué le augura a la nueva Corte?

Un desorden brutal. Las tres ministras que se quedan no tenían por qué estar en la Corte.

Manifestó que San Cristóbal “es un lugar muy atractivo para mí. El indigenismo chiapaneco no me daña. Yo soy de origen maya, de origen campechano. Creo que lo bello de Chiapas son sus costumbres, sus indígenas, su arte, su pintura, tantas bellas cosas que tiene. Lo que está creándose es un sistema político nacional en busca de la dictadura”.

Hace muchos años, agregó, había un gran jurista italiano que residió en París, Nicolás Maquiavelo, quien “era el asesor de todos los grandes abogados de Francia y algún día le preguntaron que por qué insistía tanto en la división de poderes, que si no era mejor tener el poder concentrado en una mano, y él dijo que no. Que ese es el camino directo a la tiranía. Tiene que haber sistemas de contrapeso en el gobierno de cualquier país y (en México), esos contrapesos no solo desaparecieron en materia de Corte y Juzgados, sino que 16 institutos autónomos también desaparecieron. Esos eran contrapesos del abuso del poder por el Estado. Vamos a ver qué nos depara el destino”, dijo.

En su discurso ante decenas de abogados de diferentes estados del país reunidos en el Manuel José de Rojas de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), de la que egresaron los hermanos Margarita y Alejandro Luna Ramos, expresidenta de la SCJN y exmagistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respectivamente, sostuvo que “la carrera judicial no era cuestión electoral, sino toda una carrera que se hacía en la Corte. Ahora vamos a llegar al verdadero ridículo de que un indígena mixteco nombrado el primero de junio como presidente menosprecie el uso de la toga como símbolo de identidad y de dignidad de los jueces”.

Abundó: “Los abogados tenemos que luchar por rescatar los principios fundamentales del derecho, del respeto a nuestras garantías individuales, a nuestros justiciables. Tenemos la obligación moral de levantar la voz y oponernos a tanto atropello”.

Al clausurar la reunión en la que fueron reconocidos abogados de todo el país, expresó su esperanza de que “no triunfen los perversos y el año que entra seamos más abogados y más aguerrido por sostener la permanencia del derecho en México con una Corte limpia, sin trajes típicos; con togas, por la dignidad de la Corte”.