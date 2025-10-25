Celebran Día Internacional de las Bibliotecas

En el marco del Día Internacional de las Bibliotecas, se llevó a cabo una jornada colaborativa con la participación del equipo de bibliotecas públicas de Tuxtla Gutiérrez, en el Parque Santo Domingo.

Actividades

Durante la actividad, se realizaron dinámicas lúdicas y culturales como lectura de poesía, novelas y cuentos, el juego “Sopa de Letras Literario”, la actividad “Libera tu poema”, además de pintura de las tres carabelas, emojis de las emociones y una divertida activación física “Pato atropellado”.

Objetivo

El objetivo fue mostrar el trabajo que se realiza dentro y fuera de las bibliotecas para fomentar el gusto por la lectura y acercar la cultura a la comunidad.

Agradecemos la entusiasta participación de las y los alumnos del Centro Educativo Salvador Dalí, quienes se involucraron activamente en todas las actividades.

En este evento contamos con la presencia de la maestra Gabriela Abarca Flores, directora del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC); la maestra María Elena Cruz Ramos, directora de Bibliotecas y Desarrollo Cultural; el licenciado Gerardo Hernández, secretario Técnico; la maestra Eliza Robles Cameras, directora general del Centro Educativo Salvador Dalí; el maestro Emmanuel Robles Cameras, director de Secundaria; y la maestra Yésica Yasmín Valdez Macías, docente de la institución.