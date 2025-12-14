Celebran Día Internacional del Voluntariado

En Chiapas, desde el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) se crea una red de apoyo en beneficio de personas con discapacidades y condiciones, donde los voluntarios niños y adolescentes son de vital ayuda; por esta actividad fueron reconocidos por la institución.

Conmemoración

En el marco del Día Internacional del Voluntariado queremos honrar a quienes hacen posible lo imposible: las y los jóvenes de Club Teletón, explicó Ana Karen Vázquez, promotora de Proyectos de Inclusión del CRIT.

Apoyo

Ellos donan lo más valioso que existe: su tiempo; tiempo para acompañar, para escuchar, para jugar, para aprender y para enseñar. Tiempo para ser ese amigo en quien confiar, esa familia que sostiene, esa red de apoyo segura, inclusiva y amorosa que impulsa a que cada niño, niña y adolescente de Teletón crezca, se exprese, descubra su mundo y viva con plenitud, explicó.

Detalló que la celebración se llevó a cabo alrededor de una fogata que simbolizó uno de los cuatro elementos: el fuego que ilumina su camino, la luz que guía cada gesto, cada capacitación, cada paseo, cada actividad y cada sonrisa que regalan.

Actividades

Fue una tarde llena de música, cena, postre, pines de reconocimiento y un detalle especial que llevarán siempre en el corazón, como parte de esta gran familia Teletón.