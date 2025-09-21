Celebran Día Municipal de la Marimba

El corazón de la capital chiapaneca se llenó de música, baile y tradición este 19 de septiembre durante la conmemoración del Día Municipal de la Marimba, una fecha instaurada por el Cabildo tuxtleco en 2021 para honrar el natalicio del músico David Gómez Solana, autor del célebre “Vals Tuxtla”.

Con presentaciones de marimba y ballet folclórico, decenas de tuxtlecos celebraron la fecha, en una jornada marcada por la música y la historia.

El evento, organizado por el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC), reunió a familias, jóvenes y adultos mayores que disfrutaron de un programa cultural en el que participaron la Marimba Orquesta Al Pie del Cañón, el Cuarteto Clásico Municipal David Gómez Solana, el Ballet Folclórico Sac Nicté y la Marimba Orquesta Santa Cecilia.

“Es hermoso escuchar la marimba en vivo, porque nos conecta con nuestras raíces. Ojalá estos espacios se sigan impulsando, sobre todo para que las Infancias conozcan y valoren nuestra música”, comentó María Elena Ruiz, ciudadana de la capital.

Además, autoridades municipales asistieron al evento, entre ellas la directora de la casa de la cultural Gabriela Abarca.

Asimismo, la fiesta se vivió entre aplausos, zapateados y melodías tradicionales. “Traje a mi nieta para que vea lo bonito que es la marimba, hay que inculcar a las nuevas generaciones el orgullo de ser quienes somos y qué mejor que con la música”, compartió Jorge Méndez, también ciudadano de la capital.

Desde la instauración en la agenda cívica municipal, el Día Municipal de la Marimba busca fortalecer el orgullo tuxtleco en torno a este instrumento, considerado símbolo de Chiapas y de la identidad musical del sureste mexicano.