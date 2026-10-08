Celebran diputados 15 años de Morena

Con motivo del 15 aniversario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el diputado Mario Guillén Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, y la diputada Luz María Castillo Moreno, reconocieron la trayectoria del partido y su consolidación en el país.

Guillén Guillén afirmó que el movimiento se consolidó como Morena y que ser de izquierda “es una forma de vida”.

Recordó que quienes provienen de esa lucha crecieron en el Partido Socialista Unificado de México (PSUM), después en el PRD y hoy en Morena.

Enfoque

Sostuvo que pertenecer a Morena es enfocarse en ayudar a quienes más lo necesitan, a los sectores más vulnerables del país.

Consideró complicado que, en un escenario mundial en el que, dijo, hay un ataque hacia la izquierda, México sea el único país que mantiene un gobierno de ese signo, hoy representado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Saludó y felicitó al movimiento y dijo esperar “muchos años más” de la izquierda en México.

Por su parte, Castillo Moreno, diputada local por Morena, precisó que el partido fue fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“En 15 años ha permanecido y que hoy es mayoría en las cámaras, además de que la presidenta Sheinbaum emana de este partido”, subrayó.

Aciertos y desaciertos

Reconoció que el partido “tiene sus aciertos y sus desaciertos”, pero consideró que tiene más aciertos, pues, dijo, se hace justicia a grupos que estaban en situación de vulnerabilidad.

Como ejemplo, citó los apoyos a madres solteras, jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres mayores de 60 años que ya tienen rango constitucional.

Añadió que se trata de un precedente del que se seguirá aprendiendo en el camino y que, como todo partido, se integra por personas que pueden equivocarse, lo que también puede tener efectos dentro del partido.