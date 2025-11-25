Celebran el 128 aniversario de arribo de japoneses

En Acacoyagua, lugar donde hace 128 años se asentó la primera migración japonesa, recuerdan la creación de la primera colonia Enomoto.

Un total de 36 jóvenes nipones arribaron a Chiapas a través de Puerto Madero con el plan de cultivar café, ya que en 1888 se firmó un Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre México y Japón. A más de un siglo de aquel éxodo los descendientes de aquellos migrantes recuerdan la fecha.

La secretaria de Turismo, María Eugenia Culebro y el subsecretario de la Frontera Sur, Carlos Andrés Siles, se unieron a la celebración de este acontecimiento.

Corazón del Soconusco

Acacoyagua, considerada como el corazón del Soconusco, conmemoró este aniversario como un episodio histórico que marcó el inicio del vínculo entre México y Japón.

El festejo recuerda la llegada de los primeros colonos japoneses, motivados por el samurái Takeaki Enomoto, cuya visión de comunidad y trabajo conjunto encontró hogar en tierras chiapanecas.

El evento conocido como Matsuri de Acacoyagua 2025 reunió a familias, autoridades y a la comunidad japonesa para rendir homenaje al obelisco que honra a los migrantes que llegaron a finales del siglo XIX. Es una celebración que trasciende en lo cultural como un acto de memoria, gratitud y hermandad entre ambos pueblos, que reconoce como Acacoyagua abrió sus puertas.

Intercambio

Desde aquella época ha existido un intercambio cultural y de amistad con la comunidad japonesa; afirmaron que hay una hermandad porque las razas se unieron y el gobierno japonés reconoce el hecho durante la celebración; hay voluntad de colaboración para atender a la población, ayudar en materia educativa a través de proyectos, intercambio de becas, talleres y cursos entre otros.