Celebran el Día del Labio y Paladar Hendido

La fundación La Fuerza de Mi Sonrisa celebró el Día Nacional de Labio y Paladar Hendido (LPH) en México, e invitó a la población —que lo necesite— a acercarse a solicitar el servicio, el cual es prácticamente gratuito.

El representante de la organización y médico cirujano plástico, Juan Cuéllar Dodd, compartió que la fundación trata de manera integral a los niños y niñas que tienen este padecimiento, pues no solo se hace la cirugía del labio y la del paladar, es decir, se concluye con el tratamiento.

“Aquí les ofrecemos el servicio multidisciplinario donde intervienen varios especialistas, como son ortodoncia, lenguaje, médico foniatra, médico otorrino, genetista, nutriólogo y cirujano plástico”, acotó.

Sugieren acudir al Pediátrico

Recomendó que quienes tengan la necesidad de atención de LPH pueden acudir al Hospital de Especialidades Pediátricas “Doctor Manuel Velasco Suárez” en Tuxtla Gutiérrez, que es donde se hace todo el tratamiento, principalmente el quirúrgico, puntualizando que no es recomendable acudir a las campañas de cirugías de LPH.

“Algo que me interesa mucho es que la gente sepa que lo peor que puede hacer es ir a las campañas, pues la mayoría de los cirujanos que vienen no tienen experiencia, llegan, operan y se van; si hay complicaciones o alguna situación especial, los médicos ya no están y no hay quién los atienda, son pacientes que no tienen ningún seguimiento, ni de lenguaje ni de otorrino”, expresó.

Juan Cuéllar puntualizó que es necesario que los pacientes sean bien atendidos por un otorrinolaringólogo, ya que se trata de pacientes que pueden quedar con baja audición o incluso sordera ante un mal manejo del caso.

Proceso clínico

Ahora bien, un paciente con LPH durante el transcurso de su nacimiento hasta los 18 años, debe recibir como máximo cinco cirugías. De esas, tres solo en caso de ser necesario, por lo que solo dos son completamente necesarias: la primera es la cirugía del labio y la del paladar; si es un paciente que tiene todo su seguimiento, a los cuatro años de edad se le hace un estudio de foniatría; si es un paladar que no está funcionando de forma adecuada, se le hace una tercera cirugía.

Asimismo, la cuarta cirugía —que es probable que lo requiera— es respecto a la encía, cuyo paciente debió haber sido bien valorado por ortodoncia, debido a que a la hora de que la encía esté perfectamente bien alineada, así como todos los dientes, hay situaciones en que se presenta una fisura, por ello se toma un pedacito de hueso de la cadera y se les pone ahí. La quinta cirugía puede ser estética de la nariz.

Solo si se presenta un caso de desidia o falta de atención de los padres hacia el menor, puede tener problemas de crecimiento del área maxilar, y si no es bien tratado desde el punto de vista de la ortodoncia, esa parte de la cara se hunde, por lo que sería necesaria una sexta cirugía para que pueda tener una mordedura adecuada.