Celebran el Domingo de Ramos

Con una homilía, bendición de palmas y una procesión encabezada por el obispo de la diócesis de San Cristóbal, Rodrigo Aguilar Martínez, se celebró el Domingo de Ramos en la mencionada localidad, que marca el inicio de la Semana Santa.

La homilía fue en el templo del Carmen y posteriormente la peregrinación que partió de este templo a la Catedral, acto que recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén hace más de dos mil años.

Con palmas en mano y entonando cantos, lo feligreses recorrieron el andador eclesiástico hasta llegar a la Catedral, donde las palmas fueron bendecidas por el obispo de la diócesis, Rodrigo Aguilar Martínez.

De manera simultánea, en otros templos católicos de la ciudad hicieron los mismo, procesiones homilías y la bendición de palmas.

Como ocurre en estas fechas, decenas de mujeres artesanas y artesanos de los municipios de Amatenango del Valle y Aguacatenango, ofrecían palmas elaboradas a mano, con precios de 10 y 25 pesos.

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Con la bendición de las palmas y la celebración de misas en las distintas parroquias, la Semana Santa dio inicio en San Cristóbal de Las Casas, donde la fe y la tradición continúan vigentes entre la comunidad católica.

El Domingo de Ramos conmemora la entrada de Jesús a Jerusalén, en días previos a la Última Cena.

Antes de entrar en Jerusalén, la gente tendía sus mantos por el camino y otros cortaban hojas de palma para aclamarlo a su paso, tal como acostumbraban a saludar a los reyes.