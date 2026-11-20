Más de 700 estudiantes de nivel básico y medio superior provenientes de los municipios de Ocozocoautla, Berriozábal, San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez, participaron en la Expo Física y Matemáticas 2026 (Expo FisMat 2026), organizada por la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas (FCFM) de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), en el Centro de Convenciones Universitario Dr. Manuel Velasco Suárez.

Durante la bienvenida, el secretario Académico de la Unach, Florentino Pérez Pérez, agradeció la visita de las y los estudiantes y los invitó a despertar su curiosidad a través de los trabajos y proyectos presentados por docentes y estudiantes de esta unidad académica.

Iniciativa conjunta

Esta fiesta de la ciencia es una estrategia que involucra a las cuatro licenciaturas y los cuatro programas de maestría de la FCFM, con el propósito de mostrar sus actividades académicas, proyectos y trabajos mediante diferentes stands.

A esta iniciativa se sumaron la Escuela de Plantas Medicinales, el Larcad y el Centro Mesoamericano de Física Teórica (MCTP), con lo que se demuestra que la física y las matemáticas tienen aplicaciones en ámbitos como la salud, tecnología y la investigación de frontera.

Además de los stands, el programa incluyó cuatro conferencias, dos conversatorios, juegos y dinámicas diseñadas para acercar la ciencia a las y los jóvenes de una manera accesible y divertida.

Objetivo

Estas actividades tienen como objetivo visibilizar el trabajo de la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas, dar a conocer su oferta educativa entre estudiantes de bachillerato de Chiapas, despertar vocaciones científicas y fortalecer el ingreso a sus programas académicos.

Al respecto, Florentino Pérez Pérez destacó que la Unach cuenta con dos nuevas escuelas de tecnologías aplicadas que permitirán ampliar las opciones de formación profesional.

Asimismo, invitó a las y los estudiantes a considerar a la Universidad como una opción para continuar sus estudios y sumarse a su comunidad académica en un futuro cercano.

En el acto protocolario estuvieron presentes el director General de Docencia y Servicios Escolares, Manuel Gustavo Ocampo Muñoa; el encargado de la Dirección de la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas, Gustavo Adolfo Andrade Gutiérrez; el encargado de la Secretaría Académica de dicha Facultad, César Gómez Beltrán y el representante de los coordinadores de licenciatura de la FCFM, Boris Asdrúbal Percino Figueroa.