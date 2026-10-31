Celebran Feria de Todos los Santos

Con diversas actividades religiosas, culturales, deportivas y artísticas, el municipio de Las Rosas celebra su tradicional Feria de Todos los Santos 2026, una fiesta llena de cultura, tradición, música y grandes emociones.

Entre las actividades destaca el concurso de altares de muertos, expoferia de emprendedoras, recorrido y festival cultural de Día de Muertos, cabalgata, jaripeo y rodeo, box profesional, entre otras.

Música

En la parte musical estará la presentación de grupos musicales como: Pancho Uresti, Cristian Sol, La Kumbre con K, Patrulla 81, Reyes del Sureste y mucho más en el templete del parque Central.

Destacando la presentación del ensamble de música y danza local “Memorias de Chiapa a través del Folclor”.

Huella histórica

Un encuentro cultural donde la música, la danza, la narrativa literaria en lengua materna y la exposición de las artes cobraron vida, siendo una remembranza a quienes han dejado un legado histórico en el municipio y el Estado.