Celebran graduación de la licenciatura en Derecho

Graduados y graduadas de la licenciatura en Derecho, pertenecientes a la generación 2020-2025, recibieron los documentos que acreditan su formación profesional, de manos del rector Oswaldo Chacón Rojas y la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y madrina de esta generación, Lenia Batres Guadarrama.

Mensaje del rector

Ante quienes se dieron cita en esta ceremonia, Chacón Rojas expuso que los nuevos profesionales del Derecho que hoy se gradúan, deben ser conscientes de la gran tradición que existe en esta institución en la enseñanza jurídica, por lo que deben desenvolverse con ética y responsabilidad, honrando siempre el lema universitario, por la conciencia de la necesidad de servir.

Destacó que, desde este momento, todas y todos deberán buscar ejercer su profesión no solamente con miras al éxito profesional, sino al servicio de la sociedad, poniendo en sus manos la justicia y valor para defender siempre los derechos de quienes confían en sus capacidades.

Al respecto, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y madrina de esta generación, Lenia Batres Guadarrama, expuso el compromiso que, como graduados de una institución pública, tienen cada uno de ellas y ellos, aplicando el derecho y persiguiendo los fines cualitativos constitucionales de mejorar la calidad de vida de todas las personas.

Por su parte, el director de la Facultad de Derecho, Campus III, Miguel Ángel de los Santos Cruz, refirió que, en cada uno de sus egresados y egresadas, el claustro docente ve cristalizados sus esfuerzos académicos, dado que todos los días se trabaja con el objetivo de brindar una formación profesional de calidad.

Al hablar en representación de la generación, Emiliano Moreno Burguete, exhortó a sus compañeros a seguir aprendiendo, manteniendo los valores y principios que obtuvieron a lo largo de la carrera.

Atestiguaron este evento la presidenta de San Cristóbal de Las Casas, Fabiola Ricci Diestel; el secretario General del Spaunach, Héctor de León Gallegos; el director General de Docencia y Servicios Escolares, Gustavo Ocampo Muñoa y el decano de la Facultad, Miguel Ángel Yáñez Mijangos, además de integrantes del claustro docente de la misma.