Celebran hoy a San Francisco de Asís

Desde temprano, la parroquia de San Francisco de Asís, ubicada sobre la primera Poniente Sur, recibe a quienes llegan para encontrarse con el santo que hoy cuatro de octubre reúne a sus fieles.

A las afueras del templo, la feria tradicional ya está instalada. Los puestos, el movimiento de los visitantes y el ambiente festivo anuncian la fecha esperada.

Las calles reciben a las familias y devotos que hacen una pausa para entrar.

Corona de flores

En el interior, la escena es distinta: se respira tranquilidad. La imagen de San Francisco de Asís permanece rodeada de flores y un ambiente de recogimiento.

Frente al altar, algunos fieles permanecen de pie, mientras otros se arrodillan o inclinan la cabeza para emitir su oración.

Algunos llegan en silencio, cumplen su rezo y se retiran; otros permanecen más minutos mientras contemplan a las figuras santas.

La celebración, además de su sentido religioso, conserva una parte de la vida tradicional del barrio. La feria instalada acompaña los actos de fe y convierte la zona en un punto de reunión para vecinos y visitantes.

Símbolo de humildad

San Francisco de Asís es reconocido en la tradición católica como fundador de la Orden Franciscana y símbolo de humildad, sencillez y cercanía con la naturaleza.

Su festividad se conmemora cada cuatro de octubre y, en esta parroquia, la fecha vuelve a convocar a quienes mantienen viva la devoción.

Entre flores, oraciones, el movimiento de los juegos y la vendimia, transcurre en calma la víspera de San Francisco de Asís, un acervo que cada año vuelve a reunir a quienes llegan con agradecimiento y la esperanza de conservar una costumbre que forma parte de la identidad de este barrio y de muchos chiapanecos.

Cántico

San Francisco de Asís solía predicar a las aves que se reunían a su alrededor. El amor del santo por la naturaleza eran tan grande que llegó a componer un cántico para agradecer y alabar a Dios por toda la creación.