Celebran independencia de mujeres con un bazar

Este sábado 6 de septiembre, en la Calzada de las Personas Ilustres se llevó a cabo el evento ¡Viva la Independencia de las Mujeres!, organizado por el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez a través de la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social y Educación, la Secretaría de Salud Municipal y el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC). La jornada reunió a más de 90 emprendedoras de la capital, con el objetivo de promover la economía local y reconocer su papel en la sociedad.

Programa

El espacio brindó actividades artísticas, culturales y comunitarias como presentaciones de ballet, danza folclórica, mariachi y música de marimba en vivo a cargo de la Orquesta Santa Cecilia.

Además, se instaló un bazar con alimentos, productos ecológicos, accesorios, arte, diseño y moda, acompañado de una feria de adopción canina.

El evento, que se extendió de 9 de la mañana a 4 de la tarde tuvo como eje central visibilizar el papel de las mujeres en la sociedad y la economía, brindando espacios para fortalecer su independencia financiera y personal.

La directora de Planeación y Gestión de Proyectos de la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Bertha Romina Consospo Macías, destacó la relevancia de estos encuentros frente al contexto de violencia de género en la capital chiapaneca.

“Hemos tenido una respuesta positiva muy importante. Ya somos uno de los municipios que tiene dos alertas de género y ocupamos el segundo lugar en violencia económica. Ha sido muy importante para todas las mujeres tener bazares y espacios seguros, gratuitos, donde puedan vender sus productos y aprender de los talleres que se imparten”, señaló.

Participantes

Sobre la participación, Consospo Macías explicó que 91 mujeres emprendedoras estuvieron presentes en esta edición, de un total de 140 que conforman la agrupación.

Muchas de ellas, explicó, buscan en estos bazares un ingreso extra para sostener a sus familias a través de actividades como repostería, bordado y manualidades.

Asimismo, la funcionaria subrayó que el Ayuntamiento brinda apoyo mediante espacios gratuitos, talleres de capacitación y acompañamiento psicológico.

“Se les brinda un espacio seguro y gratuito, además de talleres para que aprendan nuevas actividades y apoyo psicológico a través de la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres, que ofrece múltiples programas”, afirmó.