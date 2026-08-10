Celebran jinetes a Santo Domingo

Veladoras encendidas, algunas imágenes santas, el repique del tambor y el sonido del carrizo acompañaron este 8 de agosto el paso de los Alférez y Naguarés por las calles de Chiapa de Corzo.

La representación, vinculada a la festividad de Santo Domingo de Guzmán, volvió a reunir a familias en torno a una tradición que recrea simbólicamente el encuentro y confrontación entre indígenas y españoles.

A caballo, con machetes, máscaras y coloridos atuendos, los participantes recorrieron el pueblo antes de encontrarse en la explanada de Santo Domingo.

Así, entre fe y jolgorio, este Pueblo Mágico sigue mantenido viva su historia, sus costumbres y su devoción.