Celebran la gastronomía ancestral en la capital

Con el aroma de los platillos tradicionales y la presencia de productoras y productores locales, se llevó a cabo la Feria Gastronómica “Sabores Zoques” en el Patio Cívico del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, como un espacio dedicado a preservar y promover la gastronomía ancestral de la región.

El encuentro fue organizado por la regidora Paola Aguilar y contó con la presencia de la diputada Erika Mendoza y el alcalde, Ángel Torres.

Durante la feria, los asistentes tuvieron la oportunidad de recorrer los distintos puestos, conocer productos elaborados por manos locales y degustar diversos platillos representativos de la cocina zoque.

Más allá de la venta de alimentos, el encuentro buscó convertirse en un punto de encuentro entre la tradición y el consumo local, al reconocer que detrás de cada platillo existen conocimientos transmitidos de generación en generación.

Es una oportunidad

Para las y los comerciantes y productores participantes, este tipo de actividades también representan una oportunidad para dar a conocer sus productos y generar ingresos.

“Para nosotros es muy importante que nos den estos espacios, porque muchas veces la gente conoce el platillo, pero no sabe todo el trabajo que hay detrás”, comentó Giselda López, comerciante participante en la feria.

A través de platillos como el ninguijuti, la chanfaina, la sopa de fiesta y las bolitas de chipilín, Giselda López busca representar la labor de quienes mantienen vivas las tradiciones culinarias.

Además, señaló que participar en este tipo de eventos permite acercar los productos tradicionales a nuevas generaciones.

La Feria Gastronómica “Sabores Zoques” permaneció abierta hasta las 3 de la tarde, con la participación de distintos expositores que ofrecieron alimentos y productos representativos de la cocina tradicional.