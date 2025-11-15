Celebran la muestra Jlumaltik, nuestros territorios

Con el propósito de fortalecer la sinergia cultural que une a las comunidades y reconocer la trascendencia del patrimonio textil de Chiapas, la Secretaría de Educación celebra el Encuentro Jlumaltik y se suma a los esfuerzos institucionales orientados a visibilizar el trabajo artesanal desde perspectivas innovadoras y con profundo respeto al Lekil Kuxlejal.

Evento

La exposición realizada en Casa Chiapas, en la Ciudad de México, reunió a las organizaciones Pawuamba, Viernes Tradicional, Juxta Nation, NGO Impacto y Nudo 6/6, resaltando el papel fundamental de las mujeres de los pueblos originarios, quienes con su dedicación, creatividad y resistencia, preservan técnicas milenarias y sostienen la identidad cultural de sus territorios.

Participaron en la presentación: Juana López Díaz (telar de cintura) y Eloisa Ara (bordadora), co-propietarias de Juxta Nation; Tania Gómez, de Dos Tierras (artesana bordadora); María Gómez, de NGO Impacto (tejido en telar de cintura y brocado); Margarita Espinoza, co-propietarias de Juxta Nation (bordadora); y Margarita López, de Kip Tik (artesana tejedora). Todas ellas representan la fuerza viva de las tradiciones textiles de los Altos de Chiapas.

Estas acciones se articulan con el principio del Lekil Kuxlejal (Buen Vivir), eje del proyecto de transformación educativa liderado por el secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, y guía de las políticas públicas del Gobierno del Estado encabezado por Eduardo Ramírez Aguilar. Bajo este enfoque, la educación se construye desde la comunidad, la identidad y el reconocimiento del territorio.

Conciencia comunitaria

El encuentro reafirma la importancia de fortalecer la conciencia comunitaria, valorar el conocimiento propio y visibilizar la riqueza cultural de los pueblos tsotsiles y tseltales, desde la certeza de que el desarrollo educativo se sostiene en el diálogo entre saberes locales, memoria histórica y el presente de las comunidades.

Las artesanas chiapanecas que trabajan en telar de cintura, tejido liso y otras expresiones textiles representan no solo una herencia cultural invaluable, sino también un componente estratégico del desarrollo económico, educativo y social de sus regiones.

En este sentido, las representantes de NGO Impacto destacaron la relevancia de su participación en el Vancouver Fashion Week, evento internacional que ha reconocido la evolución, creatividad e innovación de las tradiciones textiles de los Altos de Chiapas.

En cada hilo se manifiesta un conocimiento profundo, un acto de preservación cultural y un compromiso con el Lekil Kuxlejal, principio que inspira y orienta el quehacer institucional de la Secretaría de Educación.