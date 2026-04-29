Celebran legado ambiental del Jardín Botánico

En el marco del Día Internacional de los Jardines Botánicos, el Jardín Botánico Dr. Faustino Miranda fue sede de una jornada con actividades educativas, stands informativos y la participación de autoridades ambientales, quienes resaltaron su papel histórico y científico en la preservación de la flora chiapaneca.

El evento contó con la presencia de la titular de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), Malena Torres Abarca, así como el subsecretario de Medio Ambiente y Cambio Climático, Jorge Constantino Kanter.

Referente nacional

El director del jardín, Francisco Orantes Ramos, subrayó que este recinto es pionero a nivel nacional, albergando 800 especies nativas del estado, en poco más de cuatro hectáreas.

Se trata del legado del doctor Faustino Miranda, quien impulsó la recopilación y estudio de la flora de Chiapas.

“Es un espacio fundamental para la investigación científica, la educación ambiental y la conservación”, explicó.

Resguardo de especies

Detalló que el jardín trabaja de la mano con el Herbario CHIP, donde se resguardan registros de aproximadamente ocho mil especies, lo que permite fortalecer estudios sobre valor nutricional, usos tradicionales y potencial ecológico de la flora local.

Además de su función académica, el espacio se ha convertido en un punto clave para la propagación de especies nativas. A través de la colecta de germoplasma, semillas, se busca replicar y distribuir plantas en municipios de la Depresión Central, adaptadas a las condiciones climáticas de la región.

En materia de conservación, anunció el arranque del proyecto “Raíces de Chiapas”, en coordinación con el programa Sembrando Vida, que iniciará en Pichucalco con la dispersión de semillas nativas y el fortalecimiento de viveros comunitarios; con el objetivo de conservar la biodiversidad y, al mismo tiempo, ofrecer alternativas productivas para comunidades.

“Queremos establecer especies en peligro de extinción en distintos municipios y generar sistemas agroforestales adaptados a cada región”, puntualizó.

Proyección internacional

Además, adelantó trabajos de rehabilitación en el jardín, así como el fortalecimiento de alianzas internacionales con instituciones como Royal Botanic Gardens y el Jardín Botánico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con el objetivo de intercambiar germoplasma, conocimientos y estrategias de conservación.