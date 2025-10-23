Celebran orden judicial contra el maltrato animal

Protectores de animales del Soconusco celebraron que finalmente se haya dado el primer caso de rescate de una perrita llamada “Nina” luego de que en Chiapas se endurecieran las sanciones para quienes cometan maltrato animal.
Relataron que el ejemplar recibe atención médica veterinaria, mientras, quien fuera su propietaria será citada ante la Fiscalía General del Estado (FGE) pues presuntamente actuó con irresponsabilidad respecto a su mascota.
Hecho inédito
Los animalistas consideraron que este hecho es histórico y marca el inicio de la protección animal en Tapachula, pues, relataron, el ejemplar se encontraba en una vivienda y sufría no solo maltrato, sino que presentaba cuadro de desnutrición severo.
En entrevista la fundadora de la organización Aguas con el Chucho, Argentina Silva, dio a conocer que la acción fue llevada a cabo por la policía, acompañada por el ministerio público y peritos, en respuesta a una denuncia ciudadana.
Sobre el estado de salud de “Nina”, dijo que está siendo atendida por el estado de desnutrición extrema en la que vivía, además de estar atada y sin acceso a alimentos ni agua.
Expuso que la reciente aprobación de la Ley de Protección Animal fue un paso importante en la lucha contra el maltrato y la crueldad hacia estos seres vivos.
“Se atendió la denuncia de las personas sobre las condiciones en que vivía la perrita, ya que estaba sin alimento e hidratación, por lo que presenta un cuadro de desnutrición extrema, pero afortunadamente ya fue rescatada”, abundó.