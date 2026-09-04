Celebran primer año de los Comedores del Humanismo

Con alegría y rodeado de las familias de El Jobo y Copoya, el secretario del Humanismo, Paco Chacón, celebró el primer aniversario de los Comedores del Humanismo en estos dos ejidos de Tuxtla Gutiérrez, que hoy forman parte de la vida diaria de sus comunidades.

“Estamos muy contentos por este primer año. Estos comedores representan mucho más que un plato de comida; representan cercanía y la oportunidad de que nadie se quede sin comer”, expresó. Destacó que quienes acuden por sus alimentos también encuentran un espacio para platicar, compartir y convivir.

En este primer año en El Jobo se han servido más de 88 mil 300 comidas a mil 907 personas, mientras que en Copoya se han otorgado más de 89 mil 900 comidas a mil 871 personas. Ambos forman parte del Programa Alimentario de la Secretaría del Humanismo, que también genera empleos y promueve el consumo local.

Programa

Paco Chacón destacó que actualmente existen siete Comedores del Humanismo fijos y cuatro móviles, que recorren colonias y hospitales de Tuxtla Gutiérrez para acercar alimentos nutritivos y de calidad. Desde su creación, el programa ha servido más de 795 mil comidas y ha beneficiado a más de 81 mil 400 personas.

“Me da mucha alegría ver cómo estos espacios se han vuelto parte de El Jobo y Copoya, dos ejidos que quiero mucho. Vamos a seguir trabajando para que más familias tengan acceso a una alimentación digna y para que estos espacios sigan siendo puntos de encuentro para sus comunidades”, concluyó.