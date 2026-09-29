Celebran propuesta de pozos de infiltración

Durante la pasada sesión de cabildo de San Cristóbal de Las Casas, la presidenta municipal, Fabiola Ricci, propuso reformar el reglamento de construcción para que las nuevas obras de urbanización y vivienda cuenten con pozos de infiltración.

Al respecto, Martín López, habitante de la colonia Maya, donde han implementado estos mecanismos desde hace ocho años, celebró la iniciativa al mismo tiempo que recordó que el actual movimiento de colonias, organizadas alrededor de los consejos de la zona Norte y Sur, han hecho propuestas similares.

Historia

Durante 2016, la colonia Maya, a causa de la construcción de un nuevo fraccionamiento, padeció una fuerte inundación que dejó daños materiales, por lo que le exigieron al empresario una compensación.

Aunque la compensación llegó, se retrasó el tiempo necesario para que los habitantes investigaran sobre otros modelos de manejo del agua más allá de los conocidos drenes pluviales.

Fue así como le propusieron a las autoridades de ese entonces la construcción de una zanja de infiltración, la cual fue rechazada. Sin embargo, por cuenta propia, los vecinos de la colonia realizaron una de 65 metros de largo, un metro de ancho y un metro veinte de profundidad.

Para Martín López es importante que la ciudadanía tenga conocimiento de este nuevo reglamento. Agrega que, durante las consultas que se realicen sobre el tema, propondrá que se realicen mecanismos similares en las calles ya construidas.

Además, propondrá que estos mecanismos de infiltración, ya sean jardines, pozos o zanjas, estén presentes en los primeros cuadros de la ciudad y que su porcentaje vaya creciendo hacia las periferias de San Cristóbal.