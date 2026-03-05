Celebran reapertura de Toniná

Luego del anuncio oficial por parte del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, respecto a la reapertura de la Zona Arqueológica de Toniná, el sector turístico de Chiapas ha mostrado su entusiasmo y respaldo a esta decisión que promete reactivar una de las rutas culturales más importantes de la entidad.

En entrevista, Daniel Ovando Valencia, presidente del Colegio de Guías de Turistas de Chiapas, expresó su beneplácito por esta medida. Destacó la relevancia histórica y turística del sitio maya, que permaneció cerrado cerca de tres años.

“Es una noticia que nos llena de alegría porque Toniná es uno de los sitios más importantes dentro de la cultura maya. Haberlo tenido cerrado por casi tres años era lamentable, ya que muchas rutas se conducen al interior de la selva. Pasar a Toniná era una visita estratégica para dar a conocer la zona arqueológica y continuar nuestro camino hacia comunidades lacandonas como Nahá o Metzabok”, explicó Ovando Valencia.

Nuevo atractivo

El líder de los guías turísticos subrayó que la reapertura llega en un momento clave debido a la proximidad de la temporada de Semana Santa, lo que permitirá ofrecer un nuevo atractivo a los visitantes y diversificar los recorridos en la región Selva.

“Ahora que se acerca la temporada de Semana Santa, tendremos un sitio más que ofrecer. Es una gran alegría porque podremos reactivar las actividades laborales de todos los prestadores de servicios que dependen de esta zona”, añadió.

Ovando Valencia también reconoció el trabajo que el gobierno, encabezado por Eduardo Ramírez Aguilar, y el secretario de Turismo, Segundo Guillén, han realizado para fortalecer la industria en la entidad.

Destacó que las estrategias implementadas en materia de seguridad son fundamentales para recuperar la confianza de los viajeros.

Mensaje

“El trabajo que se está haciendo dentro del gobierno actual, y sobre todo en la Secretaría de Turismo del Estado, es un trabajo bastante atinado. Se está trabajando en la estrategia de seguridad, lo cual es muy bueno para Chiapas, pero sobre todo para dar a conocer el destino. Hay muchísimo por hacer, pero creo que estamos en el camino correcto”, afirmó.

Destacó los recientes hechos en la comunidad de Río Florido, donde se intentó instalar un bloqueo carretero. Destacó que la respuesta de las autoridades envió un mensaje claro de cero tolerancia a actos que limiten la movilidad y afecten al turismo.

“Quiero mencionar lo que sucedió en semanas anteriores con un bloqueo que intentaron poner en la comunidad de Río Florido, donde las autoridades pusieron mano dura. Dan un mensaje bastante claro de que este tipo de atropellos que limitan las comunicaciones en las vías carreteras, es algo que no se va a tolerar. Chiapas ya ha padecido muchísimo de estos temas, pero sabemos que esto nos manda un mensaje de que el turismo es parte primordial en la estrategia de promoción”, señaló.

Chiapas, listo para los turistas

Finalmente, el presidente del Colegio de Guías hizo un llamado al turismo nacional e internacional para visitar la entidad, asegurando que Chiapas cuenta con todas las condiciones para ser disfrutado.

“Aprovechar que Chiapas tiene las condiciones para ser visitado y cuenta con todos los sitios turísticos con apertura. Enhorabuena por todos aquellos prestadores de servicios turísticos que están en la zona arqueológica de Toniná, por el cual podrán reactivar sus actividades laborales”, concluyó.