Celebran reconocimiento al mérito académico

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado (PJE) de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, atestiguó la primera edición de la entrega de la Medalla “Ángel Albino Corzo Castillejo”, con la que el Congreso del Estado reconoce la eminente trayectoria y el legado de mexicanas y mexicanos que han sobresalido en el ámbito político, educativo, económico o cultural, procurando el beneficio colectivo y la exaltación de nuestros valores sociales y culturales.

Durante sesión solemne, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar impuso esta medalla al chiapaneco Florentino Pérez Pérez, quien ha destacado en el panorama educativo en la entidad, y actualmente desde la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), como secretario académico, lidera la transición hacia un modelo incluyente que integra la innovación tecnológica en la justicia social.

Reconocimiento

En este marco, el magistrado presidente Moreno Guillén se congratuló por esta distinción al educador e investigador Florentino Pérez Pérez, porque reconoce su trayectoria y, al mismo tiempo, fortalece el impulso a la educación, que constituye un pilar fundamental para consolidar una sociedad más fuerte, incluyente y justa.