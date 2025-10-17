Celebran regreso de vuelos a Monterrey

A partir del primer día del próximo mes de noviembre Tapachula-Monterrey volverán nuevamente a estar conectados vía aérea con la reapertura del vuelo a esta ruta por parte de la aerolínea Vivaerobus.

Esto, después de que hace tres meses se suspendieran las actividades; en ese momento se lamentó la determinación de la empresa, toda vez que existía una gran demanda.

Este jueves en rueda de prensa, el alcalde Yamil Melgar; la titular de la Secretaría de Turismo del Estado, María Eugenia Culebro y el empresario turístico, Jorge Alfredo Gálvez Sánchez, afirmaron que la reapertura del vuelo permitirá el desarrollo económico no solo de Tapachula sino también de los municipios del Soconusco.

Expusieron que a partir del primero de noviembre, el vuelo operará en el Aeropuerto Internacional de Tapachula los sábados, martes y jueves, lo que permitirá estar conectados con el norte del país, una de las zonas más importantes de México.

Turismo

Reconocieron que ha sido prioridad para el gobernador Eduardo Ramírez detonar el turismo en el Soconusco, por lo cual desde el momento que se informó la suspensión del vuelo buscaron reuniones con directivos de la aerolínea, quienes se comprometieron a reanudar operaciones.

Indicaron que el Aeropuerto Internacional de Tapachula se ha convertido en la terminal aérea más importante en la frontera sur, ya que también es usada como trampolín por los hermanos guatemaltecos y migrantes.