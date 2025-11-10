Celebran reunión de academias del componente básico

En el marco de la 1ª Reunión de Trabajo de las Academias Estatales del Componente Básico, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech) reconoció la labor de las y los presidentes de academia, quienes lideran el trabajo docente que fortalece la calidad educativa y el desarrollo institucional del subsistema.

Espacio fundamental

En la Sala de Medios Mtra. Carmen Vázquez Hernández, el director general del Cecytech, Luis Guadalupe Morales Ángeles, manifestó que este encuentro representa un espacio fundamental para consolidar la planeación académica y fortalecer el trabajo colaborativo entre docentes, con el objetivo de elevar los estándares de calidad educativa en todos los planteles del Colegio.

Morales Ángeles subrayó que uno de los principales objetivos del Cecytech es impulsar una educación integral, sustentada en la ciencia, la tecnología y los valores humanos, mediante la actualización constante de los planes y programas de estudio, así como el fortalecimiento de la práctica docente en beneficio de la comunidad educativa.

Indicó que estas acciones se alinean con la visión transformadora del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien ha reiterado su compromiso con una educación media superior que promueva la innovación, la equidad y el desarrollo integral de la juventud chiapaneca, como motor del progreso social.

Modelo educativo

A su vez, el director académico, Rogelio Denis Castañeda, destacó la importancia del trabajo colegiado entre las academias, señalando que la suma de esfuerzos entre las y los docentes permitirá consolidar un modelo educativo pertinente y acorde con las necesidades de formación del estudiantado.

Durante la jornada se entregaron nombramientos a las y los presidentes de academia, quienes asumieron el compromiso de continuar fortaleciendo los procesos académicos. Asimismo, se realizaron mesas de trabajo para socializar los acuerdos nacionales del Encuentro de Academias de los CECyTE 2025, y avanzar en la construcción del Plan Institucional de Desarrollo Académico del Cecytech.