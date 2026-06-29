Celebran séptimo aniversario del grupo Cencalli

En un evento lleno de danza, música y folklore que tuvo lugar en el teatro de la ciudad Junchavín, en Comitán, el grupo de danza folklórica Cencalli celebró su séptimo aniversario de fundación, en donde la sociedad comiteca que abarrotó el lugar, les reconoció y agradeció el trabajo a través de los emotivos aplausos.

El espectáculo que se denominó “México en cinco sentidos, un viaje a través de nuestras raíces y tradiciones”, provocó emociones que recordaron la identidad y la riqueza de las tradiciones mexicanas en los presentes.

Presentaciones

El evento inició con la presentación de un bailable escénico de una boda del Estado de Puebla, para después disfrutar de las tradiciones zoques, herederos de los antiguos olmecas y que tienen presencia en Veracruz y Tabasco.

Posteriormente presentaron las danzas folklóricas del norte del país y después pasaron al ambiente caribeño y de danzón de bailables del estado de Quintana Roo y Veracruz.

Cencalli, que en náhuatl significa “familia”, es el nombre de este grupo de danza folklórica que fue creado en julio del 2019, con el objetivo de llevar con orgullo la danza de la región, del estado, así como del país.