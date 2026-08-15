Celebran talento y unidad de trabajadores

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech) concluyó el Encuentro Cultural y Deportivo de los Trabajadores 2026, luego de dos días de competencias que reunieron a 298 participantes de 37 centros educativos de las regiones Metropolitana, Soconusco, Altos, Maya y Norte.

El director general del Cecytech y coordinador estatal de Telebachillerato Comunitario (TBC), Luis Guadalupe Morales Ángeles, reconoció la participación de las y los trabajadores y destacó que estas actividades fortalecen la convivencia, compañerismo y trabajo en equipo entre quienes integran la comunidad institucional.

Por su parte, el secretario general del Sidet-Cecytech, Raymundo Navarro Fonseca, destacó la participación de las delegaciones y la importancia de generar espacios deportivos y culturales que contribuyan a la integración y bienestar de la base trabajadora.

Ganadores

En los deportes de conjunto resultaron ganadores Dirección General, en Futbol Soccer; 04 Jitotol y 21 Bochil, en Futbol 7; 18 Chenalhó, en Basquetbol Varonil; y 05 San Juan Cancuc, 11 Oxchuc, 18 Chenalhó, 27 Huixtán, 20 San Cristóbal de Las Casas y 30 Veinte de Noviembre, en Basquetbol Femenil. En Voleibol Varonil destacó 09 El Parral, mientras que en la rama femenil obtuvieron el triunfo 05 San Juan Cancuc, 20 San Cristóbal de Las Casas y 30 Veinte de Noviembre.

En atletismo obtuvieron primeros lugares representantes de Dirección General, 24 Benemérito de las Américas, 05 San Juan Cancuc, 02 Ángel Albino Corzo, 42 Sonora y 28 Jerusalén, en las diferentes pruebas de las ramas femenil y varonil.

En las disciplinas culturales fueron reconocidos 07 Tapilula, en canto; 17 Bella Vista, en declamación; 01 San Fernando y 40 Las Águilas, en danza; 22 Ricardo Flores Magón.