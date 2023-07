Celebran trienio jubilar de la arquidiócesis

La Arquidiócesis de Tuxtla se encuentra en la celebración del trienio jubilar de sus 60 años de creación. Al respecto, el responsable de la Pastoral Social, Gilberto Hernández, dio a conocer que el martes se celebró esto.

Este es un día muy especial para la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, en la celebración de su aniversario número 58, dijo el padre al mismo tiempo de comentar que este año está dedicado al sacerdocio, la virtud y la esperanza.

Añadió que el 25 de julio de 2025 se celebrarán los 60 años de la diócesis capitalina, la cual fue proclamada como tal por el papa Pablo VI.

Comentó que a lo largo de la historia la diócesis, hoy arquidiócesis, ha tenido tres obispos y dos arzobispos: José Trinidad Sepúlveda, Felipe Aguirre Franco, José Luis Chávez Botello y Rogelio Cabrera, quien a su vez fue arzobispo, así como monseñor Fabio Martínez Castilla.

Detalló que la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez cuenta con 78 parroquias distribuidas en 44 municipios del estado, siendo las más numerosos las de Tuxtla Gutiérrez, Villaflores, Chiapa de Corzo, Cintalapa y Pichucalco.

"Esta es una arquidiócesis viva que va definiendo cada vez más un rostro propio; en gran medida está concentrada aquí en la ciudad capital, pero pujante en cuanto al número de sacerdotes y de sus parroquias y con casi 60 años es una diócesis muy joven, en cuanto a la edad promedio de sus sacerdotes.

"Sobre todo, yo creo que por el empuje de sus laicos es una arquidiócesis con mucho para compartir todavía", comentó.

Sobre el estado de salud del arzobispo Fabio Martínez Castilla, dijo que está enfermo y no se debe olvidar que es un hombre de 73 años de edad que sufre todavía las consecuencias del covid, por lo cual le recomendaron no exponerse y no fatigarse. Así que todavía está en reposo, aunque se mantiene en activo con algunos temas de la arquidiócesis.