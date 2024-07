Celebran último año de Trienio Jubilar en Tuxtla

Una emotiva ceremonia fue la que se vivió en el atrio de la catedral de San Marcos Tuxtla, para la celebración del inicio del tercer y último año de su Trienio Jubilar, conmemorando así 60 años de su fundación.

La celebración estuvo encabezada por el administrador apostólico y obispo de San Cristóbal de Las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez, quien señaló que en cada eucaristía que se irá celebrando este año se debe vivir y expresar la caridad.

El obispo Aguilar Martínez destacó la importancia de este acontecimiento histórico para la comunidad católica chiapaneca, incluyendo a los sacerdotes, las religiosas y el resto de fieles.

Dijo que la palabra de Dios: “Nos ilumina para el caminar que hemos llevado y que llevaremos hasta en este año, a la celebración de los 60 de vida diocesana, y en este proceso nos ilumina y conduce el espíritu santo, pero también arteramente, el espíritu maligno, el diablo, se quiere colar, como sucede con el pueblo de Israel, y como sucede en el evangelio, cuando se llega a esta actitud, estamos peor que antes, estábamos mejor antes, lo dice el pueblo que ha salido de la esclavitud de Egipto, pero el diablo les hace ver las fatigas que están teniendo, sol, calor, sin agua, con hambre, allá en Egipto teníamos alimento de sobra, subrayan la situación difícil y minimizan el defecto del pasado”.

Agregó que “son de las argucias del maligno, y en el caso de los que se alejan de Jerusalén, que van pesadamente, ya no tiene sentido seguir en Jerusalén, pues ha muerto el maestro, ¿dónde quedó todo lo que había dicho y hecho?, ya no tiene caso estar juntos, vámonos. Uno de ellos es Cleofas, ósea no es de los doce, el otro no sabemos quién era, pero son dos personas discípulos de Jesús y en el caminar van tan hundidos en su pesar que no reconocen a Jesús. Él, les hace ver el sentido y les presenta una panorámica de la salvación de Israel”.

Apunta que es importante que cuando hay una situación de mucho estrés o difícil, ayudar a que la persona desahogue lo que siente, hacer la escucha, acogiendo lo que la otra persona dice, porque ese desahogo ayuda a liberar tensiones.

Expresó que en todo el estado se está viviendo una realidad difícil, pero es importante ver esa realidad desde el misterio de Jesús, para verla desde otro enfoque.