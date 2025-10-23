Celebran XIII aniversario del Centro de Textiles Maya

Con diversas actividades el Centro de Textiles del Mundo Maya A.C. (CTMM), celebrará este viernes a partir de las 11 horas en la planta alta del Ex convento de Santo Domingo, su XIII aniversario.

Programa

De acuerdo al programa a las 11 horas, será la presentación de la pieza del mes: El telar/ Jolobil, uso y significado a través de la voz de las tejedoras.

A las 11:30 horas pláticas entre tejedoras/ Sloil jpasjolobiletik, espacio donde las maestras tejedoras compartirán su conocimiento de la tradición textil.

A las 13:00 horas, el recital poético, a cargo de la poeta y escritora tsotsil, Enriqueta Lunez. Y a las 17:00 horas, la presentación del libro de arte textil guerrerense: Catálogo iconográfico Amuzgo por la maestra Victorina López Hilario y Jaziel de Jesús López.

Todas estas actividades se presentarán en el Salón de Usos Múltiples de la planta alta del Ex convento de Santo Domingo en San Cristóbal de Las Casas.

Cabe señalar que la misión del CTMM es investigar, conservar y difundir los textiles mayas, así como ser un centro vivo, multidisciplinario e intercultural, que ha contribuido al desarrollo de las comunidades de artesanos indígenas a través de proyectos productivos, culturales, académicos y turísticos, beneficiando a la ciudad de San Cristóbal de Las Casas y al Estado de Chiapas.