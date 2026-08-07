Celebrarán 134 aniversario de la capital chiapaneca

Para reivindicar la historia y la identidad de la capital chiapaneca, el próximo 11 de agosto, el Museo de la Ciudad conmemorará el 134 aniversario de Tuxtla Gutiérrez como capital del estado, con un programa de actividades gratuitas y talleres con costo de recuperación.

La celebración, que se realizará a partir de las 16:00 horas en el recinto ubicado en el corazón de la ciudad, incluirá tres talleres infantiles y juveniles, una charla histórica, la coronación simbólica de Tuxtla y una fiesta con marimba y dulces típicos, informaron las organizadoras en conferencia de prensa.

Habrá talleres especiales para niñas, niños y adolescentes de estampa gráfica, pintura de conejitos de cartón, elaboración de títeres con material reciclado y creación de coronas de fiesta. Con un costo de recuperación de 50 pesos.

Luz Martínez, encargada del programa cultural, subrayó que el museo es “un espacio seguro” para las infancias.

Más actividades

También a las cuatro de la tarde habrá un taller de elaboración de coronas tradicionales de cumpleaños, Eric Chandomi expuso que este taller tendrá un costo de 200 pesos, 100 para las flores y 100 pesos para la rehabilitación del museo; para apartar el lugar en este taller es indispensable comunicarse al 961-136-3433, para la logística de las flores.

A las 18:00 horas se ofrecerá una charla conmemorativa para analizar el impacto histórico del cambio de capital.

Posteriormente, se realizará la coronación simbólica de Tuxtla, con la maestra Lucero Aguilar como madrina de este año, reconocida por su labor en la difusión de la cocina y cultura tuxtleca.

La jornada cerrará con marimba y la tradicional mistela, invitando a la ciudadanía a celebrar en comunidad.

Carmen Villa, socia del museo, explicó que este año el evento se ha condensado en un solo día debido a los trabajos de restauración, pero se mantiene el espíritu de las celebraciones anteriores que han realizado desde hace más de 30 años.

Rescate

La profesora Marta Cruz Archila, presidenta de la Fundación Fernando Castañón Gamboa, destacó que el museo ha sido revitalizado gracias al esfuerzo colectivo.

“Han limpiado, pintado, iluminado, soñado. Sin su entrega no estaremos aquí celebrando nada”, dijo en referencia a las brigadas ciudadanas que han trabajado en el inmueble.