Celebrarán 30 años con reto solidario de alimentos

Con motivo de su 30 aniversario, conmemorado el próximo 9 de agosto, el Banco de Alimentos de México en Tuxtla abrió una convocatoria para la ciudadanía, empresas, escuelas, universidades y medios de comunicación para reunir 30 toneladas de alimentos que permitan ampliar la ayuda a miles de familias chiapanecas que enfrentan inseguridad alimentaria.

La directora del centro Rocío Soledad Veytia Negrete, destacó que tres décadas de trabajo representan un logro construido gracias a la solidaridad de la sociedad y de los aliados que han respaldado la misión de rescatar alimentos y llevarlos a quienes más los necesitan.

Instalaciones

Recordó que, aunque la institución opera desde hace apenas dos años en sus nuevas instalaciones, durante décadas funcionó en un inmueble ubicado detrás de la Central de Abastos, donde, aseguró, siempre se procuró ofrecer una atención digna pese a las limitaciones.

“Hoy atendemos a alrededor de 16 mil personas, pero eso no es nada comparado con la necesidad que existe en el centro y norte del estado”, expresó.

Como parte de la conmemoración, el organismo lanzó el “Reto de las 30 toneladas”, mediante el cual invita a la población a donar principalmente frijol y arroz, aunque cualquier alimento no perecedero será bien recibido.

Explicó que las personas pueden acudir directamente a las instalaciones del banco para entregar sus donativos y, en caso de aportaciones mayores a 50 kilogramos, el personal puede acudir a recogerlas.

“Desde un litro de leche hasta las toneladas que quieran donar. Queremos que toda la sociedad participe porque cada alimento representa una oportunidad para una familia”, señaló.

Impacto ambiental

Además del combate al hambre, destacó el impacto ambiental que genera el rescate de alimentos, ya que evita que productos aptos para el consumo terminen en los rellenos sanitarios.

Los alimentos desechados generan emisiones de dióxido de carbono y metano, este último con un potencial de calentamiento muy superior al del CO2.

“El problema es que una tercera parte de lo que se produce en México se pierde o se desperdicia”, afirmó.

Asimismo explicó que la labor de los bancos de alimentos también contribuye a reducir la contaminación ambiental al rescatar productos que de otra forma terminarían en vertederos.