Celebrarán con juegos gratis en Convivencia Infantil

Este sábado 10 de enero, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en las instalaciones de Convivencia Infantil se darán a niñas y niños juegos mecánicos gratuitos, con la intención de poder celebrar el tradicional Día de Reyes Magos.

Rita Elena Fausto Calderón, secretaria General de la Unión de Concesionarios en Convivencia Infantil, informó que esperan que miles de personas acudan para disfrutar de las actividades que se tienen programadas en Tuxtla Gutiérrez.

Brindar juegos gratis a los niños y niñas, resaltó, es una tradición de muchos años y para esta edición se pensó en hacerlo en sábado, con la intención de que las mamás y papás lleguen.

4 horas de servicio gratuito

Fausto Calderón comentó que en las cuatro horas de servicio gratuito participarán todos los juegos mecánicos, además de las cuatrimotos, cuatriciclos, alberca de pelotas, carritos eléctricos, el tren, la malla elástica, así como los ponis.

La celebración del Día de Reyes Magos en Convivencia Infantil reúne hasta cinco mil personas, no obstante, se ha llegado hasta 10 mil en el transcurso del día.

Resaltó que en este festejo contarán con el apoyo de las autoridades municipales, las cuales llevarán a cabo la rifa de diversos productos entre las familias con sus niñas y niños.