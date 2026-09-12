Celebrarán Día del Locutor con conferencias

La Asociación Chiapaneca de Locutores realizará este 14 de septiembre el ciclo de conferencias “Voz y Radio 2026”, en San Cristóbal de Las Casas.

El propósito de esta actividad es analizar el papel actual de los medios de comunicación, la profesionalización de los contenidos y la historia radiofónica, informó la presidenta de la agrupación Mercedes Díaz.

Este encuentro académico y cultural se desarrollará en las instalaciones del Teatro Daniel Zebadúa, de 17:00 a 19:00 horas, actividad que está dirigida a locutores, periodistas, estudiantes y al público en general interesados en la comunicación oral y medios masivos.

Estándares de calidad

Javier Ramírez Alfonzo, productor de radio, impartirá la conferencia “Comunicar como se debe: La importancia de preparar cada emisión”, donde profundizará en los estándares de calidad y la planeación técnica y de contenido indispensable detrás de un micrófono.

Susana Solís Esquinca brindará la ponencia “Mujer, radio, pasado y presente”, un análisis sobre la evolución, los espacios ganados y los retos del liderazgo femenino en la historia de la radiodifusión.

César Cancino Kassab abordará el tema “Medios, normas, retos y perspectivas de informar”, reflexionando acerca del marco normativo actual, los desafíos éticos y el panorama futuro de la labor periodística. La entrada es abierta al público.