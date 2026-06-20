Celebrarán Día del Padre sembrando árboles

Integrantes de organizaciones ambientalistas y ciudadanos celebrarán el Día del Padre sembrando árboles, como parte de la Segunda Campaña Anual de Reforestación.

Después del extraordinario arranque de la 19ª Campaña de Reforestación 2026. Invitan a los ciudadanos a sumarte a esta segunda jornada “llena de naturaleza, comunidad y esperanza”.

Los convocantes informaron que después del éxito obtenido en la primera jornada el pasado domingo tendrán una “actividad muy especial para celebrar a los papás de una forma diferente: ¡reforestando juntos y dejando un legado para las futuras generaciones!”.

Fecha

La invitación es para este domingo 21 de junio, a las 7:30 de la mañana, teniendo como punto de partida la plazuela de Guadalupe en San Cristóbal de Las Casas.

Las actividades iniciarán con una visita al Jardín de Don Alejandro Ruiz Guzmán, quien fuera el coordinador de esta campaña, y posteriormente las actividades de reforestación en la comunidad de Catishitic.

Los organizadores de esta actividad ambientalista señalaron que cada árbol plantado es una promesa de vida, agua y futuro para nuestros bosques.