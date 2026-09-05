Celebrarán Día Internacional de la Alfabetización

En Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo una reunión de trabajo con el embajador y representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Juan Antonio Ferrer Aguilar, y el ministro de la Delegación Permanente de México en la Unesco, Armando Ahued Ahedo, donde dialogaron sobre los eventos que se llevarán a cabo del 7 al 9 de septiembre, en los que Chiapas será sede de la Celebración Global del Día Internacional de la Alfabetización 2027.

Interés

Ramírez Aguilar valoró el interés de la Unesco en las políticas públicas que su gobierno ha implementado en materia de alfabetización, mismas que están transformando vidas y llevando justicia social y humanismo a todos los rincones del estado.

De igual forma, abordó las acciones orientadas al cuidado del medio ambiente mediante la restauración de microcuencas y la promoción del turismo de naturaleza, que contribuyen a la protección de la madre tierra y la sustentabilidad.

Jaguares

Por separado recibió al equipo de Jaguares de Chiapas que este fin de semana arranca el actual torneo en casa. En sus redes sociales, Ramírez Aguilar escribió el siguiente mensaje:

“Estamos dominando el balón con los Jaguares de Chiapas. Vamos a darlo todo con mucha fuerza y garra en esta temporada por iniciar”.

Con el apoyo de la afición, dijo el mandatario, vamos a llevar el rugir de los Jaguares aún más arriba, a la Liga de Expansión MX, y si los astros nos ayudan, regresaremos a lo más alto de nuestro futbol nacional.

Por último agregó, “fue un gusto saludar a los jugadores y cuerpo técnico, a quienes les deseo el mejor de los éxitos”.